В Польше создан Добровольческий легион. В него войдут два десятка ветеранов спецподразделений республики. Цель деятельности формирования — участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом информирует в социальных сетях Visegrad24.
Для поддержки деятельности легиона в Польше откроется рекрутинговое бюро.
"Подразделение будет использоваться для разведывательно-диверсионных задач", — отмечается в сообщении.
Напоминаем, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что в украинские части активно прибывают иностранные наёмники из Западной Европы и Польши.
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