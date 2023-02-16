В Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Польше создан Добровольческий легион. В него войдут два десятка ветеранов спецподразделений республики. Цель деятельности формирования — участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом информирует в социальных сетях Visegrad24.

Для поддержки деятельности легиона в Польше откроется рекрутинговое бюро.

"Подразделение будет использоваться для разведывательно-диверсионных задач", — отмечается в сообщении.

Напоминаем, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что в украинские части активно прибывают иностранные наёмники из Западной Европы и Польши.