Шольц прямо сказал, что Запад воевать вместо Украины не собирается

Это впервые, когда ядерная страна ведёт войну в центре Европы, поэтому Запад будет способствовать "миру" на Украине только поставками оружия, абсолютно отстраняясь от непосредственного вмешательства.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Должен подчеркнуть — не поставки вооружения затягивают войну, наоборот — чем быстрее президент Путин поймёт, что не достигнет своих империалистических целей, тем больше шансы на скорое окончание войны и вывод российских войск", — в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сказал немецкий лидер.

Он отметил, что вместе с этим они стремятся, чтобы этот конфликт не превратился в войну РФ и НАТО. Баланс между такой поддержкой киевского режима и стремлением избежать эскалации будет соблюдаться и дальше, заявил Шольц.

Правда, тот курс, которым Европа сегодня идёт, это путь в неизведанное, признал канцлер.