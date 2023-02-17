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Шольц прямо сказал, что Запад воевать вместо Украины не собирается

Силовые структуры

Это впервые, когда ядерная страна ведёт войну в центре Европы, поэтому Запад будет способствовать "миру" на Украине только поставками оружия, абсолютно отстраняясь от непосредственного вмешательства.

Шольц прямо сказал, что Запад воевать вместо Украины не собирается

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Должен подчеркнуть — не поставки вооружения затягивают войну, наоборот — чем быстрее президент Путин поймёт, что не достигнет своих империалистических целей, тем больше шансы на скорое окончание войны и вывод российских войск", — в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сказал немецкий лидер.

Он отметил, что вместе с этим они стремятся, чтобы этот конфликт не превратился в войну РФ и НАТО. Баланс между такой поддержкой киевского режима и стремлением избежать эскалации будет соблюдаться и дальше, заявил Шольц.

Правда, тот курс, которым Европа сегодня идёт, это путь в неизведанное, признал канцлер.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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