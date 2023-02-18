Военный эксперт Коновалов: основные силы российских войск ещё не задействованы в СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российское командование ещё не вводило в бой основные силы, находящиеся сейчас в резерве, заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Во время частичной мобилизации личный состав ВС РФ был значительно пополнен, и пока свежие подразделения постепенно присоединяются к специальной военной операции на Украине. Причём большая часть мобилизованных, отметил эксперт, в настоящее время заканчивает полноценную подготовку.

"Мобилизованные присоединяются к обстрелянным частям с большим боевым опытом. Получается амальгама, когда они вместе с ними сами набираются опыта и становятся полноценными бойцами на линии фронта", — рассказал Коновалов в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее арабский аналитик пришёл к выводу, что спецоперацией Путин нанес упреждающий удар по США и не дал развалить Россию.