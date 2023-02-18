Российское командование ещё не вводило в бой основные силы, находящиеся сейчас в резерве, заявил военный эксперт Иван Коновалов.
Во время частичной мобилизации личный состав ВС РФ был значительно пополнен, и пока свежие подразделения постепенно присоединяются к специальной военной операции на Украине. Причём большая часть мобилизованных, отметил эксперт, в настоящее время заканчивает полноценную подготовку.
"Мобилизованные присоединяются к обстрелянным частям с большим боевым опытом. Получается амальгама, когда они вместе с ними сами набираются опыта и становятся полноценными бойцами на линии фронта", — рассказал Коновалов в интервью изданию "Украина.ру".
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