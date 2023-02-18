Генпрокуратура Украины готовит суд над российским военным лётчиком, чей самолёт был сбит в 2022 году

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве заявили, что готовится суд над российским военным лётчиком, чей самолёт был сбит в марте прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Так, утверждается, что пилот ВС РФ был сбит пятого марта прошлого года, после чего ему удалось катапультироваться и приземлиться на территории частного домовладения в Чернигове. После этого он якобы застрелил из пистолета местного жителя.

Добавим, никаких подтверждений этому или других подробностей произошедшего в сообщении украинской Генпрокуратуры не приводится.