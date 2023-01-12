Боец ВСУ в прямом эфире рассказал об "ужасных русских лётчиках"

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал в прямом эфире украинского телеканала о боях в районе Артёмовска. Он отметил, что самое страшное — это российская авиация.

Чтобы описать весь ужас даже трудно подобрать слова, заявил военный.

"Слышно, как она летит, глушит тебя, а потом…!" — поделился эмоциями боец ВСУ.

Ранее в Сети появилось видео реального боя российского танка Т-90М "Прорыв" в условиях городской застройки в Донбассе. Отмечается, что в зону спецоперации прибыла колонна таких машин для охоты за польскими "Леопардами".