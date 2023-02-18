Подполковник запаса Иванников: ВСУ клеймят в плену российских военных, чтобы потом расстрелять

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики наносят клейма на тела российских военнослужащих, которые попадают в плен. Делается это для того, чтобы при повторном пленении их расстрелять. Об этом рассказал военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников в беседе c URA.RU.

По мнению собеседника издания, клеймо является способом демонстрации фашистских наклонностей, так как националисты ВСУ в силах распознать тех, кто уже побывал в их плену.

Офицер запаса отметил, что все российские военные, которые попадают в украинский плен, проходят процедуру дактилоскопирования. Он не исключил также, что может осуществляться и забор ДНК.

Подобные случаи нарушают любое законодательство, это необходимо обсуждать на площадке ООН, возбуждать уголовные дела и привлекать виновных к ответственности в соответствии, подчеркнул подполковник.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что готовится суд на российским военным лётчиком, сбитым в марте 2022 года под Черноговом.