Бойцы группировки "Отважные" ВС РФ обнаружили множество уничтоженных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) после недавнего захвата их позиций. Об этом сообщают военные корреспонденты в Telegram-канале "Русской Весны".
Также репортёры показали и видео с мёртвыми телами, засыпанными снегом. По этическим причинам редакция запись не публикует.
Отмечается, что трупы солдат ВСУ, скорее всего, лежали там на протяжении нескольких недель, а украинское командование не считало нужным их эвакуировать. Вероятно, родственникам этих бойцов говорят теперь, что "они пропали без вести".
Ранее жёсткие кадры из-под Артёмовска (Бахмута) опубликовал и военный корреспондент Александр Коц. Он рассказал, что пригороды там буквально усыпаны телами боевиков ВСУ.
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