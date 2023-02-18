РВ: бойцы группировки "О" обнаружили под снегом множество тел боевиков ВСУ после захвата позиций

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы группировки "Отважные" ВС РФ обнаружили множество уничтоженных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) после недавнего захвата их позиций. Об этом сообщают военные корреспонденты в Telegram-канале "Русской Весны".

Также репортёры показали и видео с мёртвыми телами, засыпанными снегом. По этическим причинам редакция запись не публикует.

Отмечается, что трупы солдат ВСУ, скорее всего, лежали там на протяжении нескольких недель, а украинское командование не считало нужным их эвакуировать. Вероятно, родственникам этих бойцов говорят теперь, что "они пропали без вести".

Ранее жёсткие кадры из-под Артёмовска (Бахмута) опубликовал и военный корреспондент Александр Коц. Он рассказал, что пригороды там буквально усыпаны телами боевиков ВСУ.