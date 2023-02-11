Бойцы группировки "О" вооружённых сил РФ в ходе наступления атаковали и уничтожили опорный пункт украинских боевиков под Кременной в ЛНР, захватив трофеи. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Несколько боевиков смогли сбежать, побросав оружие и погибших сослуживцев.
Один из "Отважных" продемонстрировал шлем всушника с нацистской надписью "Слава нации. Смерть ворогам".
"Штурмовая пехота группировок "Центр" и "Запад" продолжает теснить врага, наступая в направлении Лимана и Купянска", — заключают военкоры.
Ранее в Сети появилось видео ожесточённых боёв в Марьинке под Донецком, где артиллеристы и танкисты ВС РФ устраивают настоящий огненный ад для ВСУ.
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Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.