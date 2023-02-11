РВ: "Отважные" атаковали и уничтожили отряд ВСУ, взяв позиции у Кременной

Бойцы группировки "О" вооружённых сил РФ в ходе наступления атаковали и уничтожили опорный пункт украинских боевиков под Кременной в ЛНР, захватив трофеи. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Несколько боевиков смогли сбежать, побросав оружие и погибших сослуживцев.

Один из "Отважных" продемонстрировал шлем всушника с нацистской надписью "Слава нации. Смерть ворогам".

"Штурмовая пехота группировок "Центр" и "Запад" продолжает теснить врага, наступая в направлении Лимана и Купянска", — заключают военкоры.

Ранее в Сети появилось видео ожесточённых боёв в Марьинке под Донецком, где артиллеристы и танкисты ВС РФ устраивают настоящий огненный ад для ВСУ.