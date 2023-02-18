Херсон совсем скоро снова будет под контролем России. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с журналистами.
"Меня часто спрашивают в последнее время, что я думаю по поводу Херсона. Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации", — высказался политик.
Напомним, с ноября правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских военных.
Ранее в Сети появились доказательства мародёрства боевиков ВСУ в сёлах Херсонщины. Украинские солдаты тащат из домов даже унитазы.
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