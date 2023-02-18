Сальдо: Херсон скоро вернётся под контроль России

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Херсон совсем скоро снова будет под контролем России. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с журналистами.

"Меня часто спрашивают в последнее время, что я думаю по поводу Херсона. Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации", — высказался политик.

Напомним, с ноября правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских военных.

Ранее в Сети появились доказательства мародёрства боевиков ВСУ в сёлах Херсонщины. Украинские солдаты тащат из домов даже унитазы.