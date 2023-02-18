Командир Мадьяр заявил, что ВСУ несут потери ежеминутно в Артёмовске

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир украинской армии с позывным Мадьяр назвал ситуацию на Артёмовском направлении сверхсложной. По его словам, именно Бахмут (Артёмовск) является самой горячей точкой фронта. Командир подчеркнул, что группировка ВСУ теряет людей практически ежеминутно в ходе боевых действий.

"Мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута увеличивает потери войска. Ситуация на фронте сверхсложная", — заявил Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.

Российские войска "давят со всех сторон" большим количеством техники и личным составом, признал он.