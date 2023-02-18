Командир украинской армии с позывным Мадьяр назвал ситуацию на Артёмовском направлении сверхсложной. По его словам, именно Бахмут (Артёмовск) является самой горячей точкой фронта. Командир подчеркнул, что группировка ВСУ теряет людей практически ежеминутно в ходе боевых действий.
"Мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута увеличивает потери войска. Ситуация на фронте сверхсложная", — заявил Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.
Российские войска "давят со всех сторон" большим количеством техники и личным составом, признал он.
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