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Ян Гагин заявил, что ВСУ эвакуировали командование группировки из Артёмовска

Силовые структуры

Киевское руководство эвакуировало командование группировки ВСУ из Артёмовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Ян Гагин заявил, что ВСУ эвакуировали командование группировки из Артёмовска

По его словам, противник в регионе обречён из-за активного наступления российских войск. Переход Артёмовска под контроль ВС РФ является вопросом времени, подчеркнул Гагин.

"Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование", — сказал он в беседе с ТАСС.

Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение. Однако эти попытки успешно пресекает артиллерия российских сил, указал Гагин.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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