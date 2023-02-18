Киевское руководство эвакуировало командование группировки ВСУ из Артёмовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, противник в регионе обречён из-за активного наступления российских войск. Переход Артёмовска под контроль ВС РФ является вопросом времени, подчеркнул Гагин.
"Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование", — сказал он в беседе с ТАСС.
Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение. Однако эти попытки успешно пресекает артиллерия российских сил, указал Гагин.
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