Военкор Руденко показал видео боёв в Бахмуте, снятое с беспилотника ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео боёв в Артёмовске (Бахмуте), снятое с украинского беспилотника.

Анализируя кадры, репортёр заметил, что российским военным приходится преодолевать стену из вражеского огня, метр за метром освобождая каждый клочок земли.

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) бьются за каждый дом и при всём этом наши военные идут вперёд, уничтожая врага, заключил военкор.

Ранее сегодня командир ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что российские диверсанты могут прорваться в Артёмовск, чтобы сфотографироваться там с флагом РФ для соцсетей.