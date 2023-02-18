Боевик ВСУ "Мадьяр": российские диверсанты могут прорваться в бахмутский район Самолёт

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский боевик с позывным "Мадьяр" не исключил, что российские военные могут прорваться в бахмутский район Самолёт. При этом он призвал не преувеличивать его значение, если противник вдруг станет хвастаться достижением с предъявлением фотографий.

"Пусть вас не сведёт с ума, если какая-то диверсионная группа устроит то, что все они так хотят — каким-то образом пролезть к нашему самолётику в Бахмуте и сделать там на рассвете такой хороший сюжет — растянуть свой флажок, сфоткаться, чтобы весь мир кричал, что русская армия наконец-то, или не наконец-то, взломала Бахмут и зашла в него. Это ни о чём не говорит. Пусть подходят к самолётику. Не буду подробностей давать, но пусть подходят", — заявил Мадьяр в видео, которое выложил в сеть.

Самолёт — район в юго-западной части Бахмута (Артёмовска) при выезде в сторону Константиновки и недалеко от дороги на Часов Яр. Наряду с северной дорогой Бахмут-Славянск, это основные артерии снабжения города. Сам район так называют из-за местной достопримечательности — памятника-самолёта.