Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации полка дронов ВСУ у Хмельницкого

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия с помощью высокоточных ракет уничтожила пункт дислокации беспилотников ВСУ около Хмельницкого на западе Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий", — отметили в ведомстве.

Также крылатые ракеты ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов противника в районе железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области. Кроме того, в ходе военной спецоперации поражены командные пункты двух бригад ВСУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.