Российская армия с помощью высокоточных ракет уничтожила пункт дислокации беспилотников ВСУ около Хмельницкого на западе Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий", — отметили в ведомстве.
Также крылатые ракеты ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов противника в районе железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области. Кроме того, в ходе военной спецоперации поражены командные пункты двух бригад ВСУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.
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