Минобороны: Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами для обвинения России

Киевский режим готовится к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы "грубом нарушении" обязательств конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые планируется использовать для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевским властям радиационно опасных объектов.

Целью является обвинение ВС РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, заявили в Минобороны.

Ранее в украинских пабликах появилась информация, что в Одесский порт доставили несколько радиоактивных бочек, на которых написано "Сделано в США".

При этом местные блогеры сообщили, что несколько человек, контактировавших с грузом, уже заболели, а приборы фиксируют повышенный радиационный фон.