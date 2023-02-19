Разведка Украины: ядерные силы РФ переведены в высшую степень боевой готовности накануне визита Байдена в Польшу

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил. Об этом сообщает военная разведка Украины.

Так, по данным Главного управления разведки (ГУР), к пуску якобы готовятся баллистические ракеты морского и наземного базирования, а также крылатые ракеты воздушного базирования. Кроме того, проверяется вся система боевого управления этим видом войск.

Стратегические ядерные силы переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность, заявили в украинской разведке.

Там также отметили, что это может быть связано с визитом президента США Джо Байдена в Польшу, который запланирован на 20-22 февраля.

Добавим, Минобороны РФ пока данную информацию не подтверждало и никак не комментировало.