Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил. Об этом сообщает военная разведка Украины.
Так, по данным Главного управления разведки (ГУР), к пуску якобы готовятся баллистические ракеты морского и наземного базирования, а также крылатые ракеты воздушного базирования. Кроме того, проверяется вся система боевого управления этим видом войск.
Стратегические ядерные силы переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность, заявили в украинской разведке.
Там также отметили, что это может быть связано с визитом президента США Джо Байдена в Польшу, который запланирован на 20-22 февраля.
Добавим, Минобороны РФ пока данную информацию не подтверждало и никак не комментировало.
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