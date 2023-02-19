В Европе гадают, что делать без российского газа: не просить же у Москвы

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за отказа от энергоресурсов из РФ Европа столкнулась с серьёзным кризисом и теперь надо решать, как выбираться из этой ямы.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"У нас высокая инфляция, импортированная в ЕС. Это внешняя инфляция, но что делать? Сидеть, и ждать, пока как-то рассосётся? А потом стучаться в Москву и сказать: "Не дадите ли нам опять дешёвого газа?", — спрашивает глава литовского правительства.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, назвал торговлю с Россией "ошибкой", правда, предложить какую-то внятную альтернативу не смог. По его словам, надо искать некую "промышленную метавселенную", которая даст толчок, европейской промышленности и развитие энергетики.