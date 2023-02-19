Из-за отказа от энергоресурсов из РФ Европа столкнулась с серьёзным кризисом и теперь надо решать, как выбираться из этой ямы.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
"У нас высокая инфляция, импортированная в ЕС. Это внешняя инфляция, но что делать? Сидеть, и ждать, пока как-то рассосётся? А потом стучаться в Москву и сказать: "Не дадите ли нам опять дешёвого газа?", — спрашивает глава литовского правительства.
Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, назвал торговлю с Россией "ошибкой", правда, предложить какую-то внятную альтернативу не смог. По его словам, надо искать некую "промышленную метавселенную", которая даст толчок, европейской промышленности и развитие энергетики.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.