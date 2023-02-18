Госсекретарь США Блинкен: у США нет сомнений в победе Украины

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Соединённых Штатов нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также США обеспокоены улучшением отношений между Пекином и Москвой после начала специальной военной операции. Это подтвердила и вице-президент Штатов Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Её беспокойство понятно — два крупнейших государства американцам не победить ни с каким альянсом НАТО, прокомментировал ведущий Первого канала Руслан Осташко.