У Соединённых Штатов нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также США обеспокоены улучшением отношений между Пекином и Москвой после начала специальной военной операции. Это подтвердила и вице-президент Штатов Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
Её беспокойство понятно — два крупнейших государства американцам не победить ни с каким альянсом НАТО, прокомментировал ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.