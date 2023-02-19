Шурыгин: Мы накопили достаточные силы, чтобы начать решать военные вопросы

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия накопила достаточно сил, чтобы начать решать военные вопросы.

Об этом в эфире Соловьёв Live сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он рассуждает, когда начнётся "весенняя кампания" и начнёт ли её армия РФ, пойдя по историческому пути, вспомнив Курскую дугу, когда Красная Армия перемолола силы гитлеровцев и двинулась дальше.

"Украинская сторона терпит сильные потери и вынуждена привлекать всё новых и новых людей. У нас представляют оборону так — сели в окоп и не двигаются из него. Нет. У нас активная оборона. Когда ты постоянно владеешь инициативой", — отметил аналитик.

По его словам, после кризиса сентября, когда киевский режим два месяца имел преимущество, владел инициативой, он анонсировал, что ВС РФ не смогут их переломить.

России потребовался месяц, чтобы свести к нулю всю инициативу ВСУ. Российские войска начали вести активные боевые действия, а сейчас готовится к наступлению, подытожил Шурыгин.