РИА Новости: десантники РФ заняли позиции в ЛНР, применив при наступлении БМП "Бережок"

Десантники РФ заняли выгодные позиции в Луганской Народной Республике. При наступлении военные использовали боевые машины пехоты (БМП-2М) "Бережок".

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на российского разведчика, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся рядом. По его словам, националисты оборудовали окопы и опорный пункт на расстоянии порядка 200 метров от позиций РФ.

Он отметил, что десантники работают очень осторожно, активно обращаясь к бронетехнике.

Разведчик также подчеркнул: после дополнительной разведки российская группа закрепления попытается занять новый выгодный рубеж. Это позволит армии РФ продвигаться по территории ЛНР, зачищая её от украинских боевиков, пояснил военнослужащий.

Десантник с позывным "Птица" добавил, что у российских солдат в ЛНР есть необходимые боевые припасы, еда и вода.