Десантники РФ заняли выгодные позиции в Луганской Народной Республике. При наступлении военные использовали боевые машины пехоты (БМП-2М) "Бережок".
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на российского разведчика, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся рядом. По его словам, националисты оборудовали окопы и опорный пункт на расстоянии порядка 200 метров от позиций РФ.
Он отметил, что десантники работают очень осторожно, активно обращаясь к бронетехнике.
Разведчик также подчеркнул: после дополнительной разведки российская группа закрепления попытается занять новый выгодный рубеж. Это позволит армии РФ продвигаться по территории ЛНР, зачищая её от украинских боевиков, пояснил военнослужащий.
Десантник с позывным "Птица" добавил, что у российских солдат в ЛНР есть необходимые боевые припасы, еда и вода.
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