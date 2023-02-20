Гагин: ВСУ "вцепились" в Артёмовск из-за плохого укрепления других территорий

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров украинской армии. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.

Он считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) "вцепились" в Артёмовск, потому что другие населённые пункты плохо укреплены.

Украинские боевики не думали, что придётся отступать, пояснил эксперт.

По словам собеседника издания, командование ВСУ уже вывели в Часов Яр, и если они отступят туда, этот город не готов сейчас к наступлению российской армии.