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Гагин: ВСУ "вцепились" в Артёмовск из-за плохого укрепления других территорий

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Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров украинской армии. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.

Гагин: ВСУ "вцепились" в Артёмовск из-за плохого укрепления других территорий

Он считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) "вцепились" в Артёмовск, потому что другие населённые пункты плохо укреплены.

Украинские боевики не думали, что придётся отступать, пояснил эксперт.

По словам собеседника издания, командование ВСУ уже вывели в Часов Яр, и если они отступят туда, этот город не готов сейчас к наступлению российской армии.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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