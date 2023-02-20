В Артёмовске (Бахмуте) находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров украинской армии. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.
Он считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) "вцепились" в Артёмовск, потому что другие населённые пункты плохо укреплены.
Украинские боевики не думали, что придётся отступать, пояснил эксперт.
По словам собеседника издания, командование ВСУ уже вывели в Часов Яр, и если они отступят туда, этот город не готов сейчас к наступлению российской армии.
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