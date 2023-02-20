Гагин: спецслужбы Украины постоянно пытаются вербовать молодёжь ДНР

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецслужбы Украины активно пытаются вербовать молодёжь Донецкой Народной Республики (ДНР) через интернет, создавая Telegram-каналы и группы в соцсетях. Об этом рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью ТАСС.

По его словам, украинские спецслужбы, для начала пробуют "поймать ребят "на слабо". Например, просят заснять военную технику и зафиксировать направление, в котором она движется.

Затем предлагают фотографировать конкретно воинские части, их адреса, считать, сколько человек заехало, сколько выехало. И предлагают за это деньги, пояснил собеседник издания.

Он добавил, что есть несколько Telegram-каналов, администраторы которых находятся в Харькове. В них в режиме реального времени появляется информация о прилётах снарядов по городам Донбасса ещё до официальных сводок. И это даёт очень серьёзную информацию противнику о том, что происходит в городе прямо сейчас.