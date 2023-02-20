Украинские военные готовятся обороняться в районе города Часов Яр (ДНР) к западу от Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, ВСУ окапываются, минируют подходы к своим позициям, и наращивают численность подразделений около Часова Яра.
По данным разведки, юго-восточнее населённого пункта украинские силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 (Лепесток)", добавил собеседник издания.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил, почему ВСУ вцепились в Артёмовск.
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