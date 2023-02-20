Марочко: ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артёмовска

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные готовятся обороняться в районе города Часов Яр (ДНР) к западу от Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, ВСУ окапываются, минируют подходы к своим позициям, и наращивают численность подразделений около Часова Яра.

По данным разведки, юго-восточнее населённого пункта украинские силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 (Лепесток)", добавил собеседник издания.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил, почему ВСУ вцепились в Артёмовск.