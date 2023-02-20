Глава района Барбашов: боевики ВСУ пытали и убили мирного жителя Снигирёвки

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытали, а затем убили мирного жителя Снигирёвки в гараже на территории его собственного участка.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя Снигирёвского района Юрия Барбашова, населённый пункт, в котором произошло убийство, находится на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области. Чиновник призвал прокуратуру разобраться в обстоятельствах смерти Сергея Рудюка 1976 года рождения.

"В период с 10 по 12 ноября 2022 года этот человек был запытан и убит в гараже собственного дома представителями украинских вооружённых формирований", — подчеркнул Барбашов.

Он добавил, что российские следователи заведут уголовное дело по факту преступления в Снигирёвке. По его словам, украинских боевиков, причастных к причинению вреда гражданскому населению, обязательно найдут и накажут.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что националисты обезглавливают погибших наёмников, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать.