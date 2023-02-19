Бастрыкин: ВСУ обезглавливают погибших наёмников, чтобы их не могли опознать

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы их не смогли опознать, скрывая тем самым их данные. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, скрыть данные о личности иностранцев украинская сторона пытается любым путём. Представители ВСУ отсекают им головы и кисти рук с целью осложнить опознание тел погибших наёмников.

Несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения спецоперации, уточнил глава СК. Он также добавил, что по записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат наёмникам из Польши.

Ранее стало известно о ликвидации в районе Артёмовска (Бахмута) трёх иностранных наёмников.