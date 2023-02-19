Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы их не смогли опознать, скрывая тем самым их данные. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
По его словам, скрыть данные о личности иностранцев украинская сторона пытается любым путём. Представители ВСУ отсекают им головы и кисти рук с целью осложнить опознание тел погибших наёмников.
Несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения спецоперации, уточнил глава СК. Он также добавил, что по записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат наёмникам из Польши.
Ранее стало известно о ликвидации в районе Артёмовска (Бахмута) трёх иностранных наёмников.
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