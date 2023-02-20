Командование украинской армии направило в район Кременной большое количество наёмников. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Согласно перехваченным данным, большая часть контингента состоит из поляков.
"Также установлено, что среди наёмников есть женщины", — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее артиллеристы ВСУ ликвидировали 12 украинских солдат, которые хотели сдаться в плен под Кременной.
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