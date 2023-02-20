Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры штурма морскими пехотинцами ВС РФ окопов украинских боевиков под Угледаром.
Морская пехота Тихоокеанского флота прорвалась вплотную к укреплённым позициям врага. На первом этапе морпехи выявили позиции ВСУ и отошли, после чего более грамотно провели успешный штурм, забросав нацистов ручными гранатами, подавив огнём стрелкового оружия и зачистив позиции, сообщают авторы Telegram-канала.
Координировать атакующие действия штурмовых групп помогал квадрокоптер. Боевики пытались отразить атаку, но это закончилось для них печально.
Ранее штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ в районе Кременной и напоили их чаем.
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