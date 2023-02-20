Военкоры показали кадры штурма российскими морпехами окопов ВСУ под Угледаром

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры штурма морскими пехотинцами ВС РФ окопов украинских боевиков под Угледаром.

Морская пехота Тихоокеанского флота прорвалась вплотную к укреплённым позициям врага. На первом этапе морпехи выявили позиции ВСУ и отошли, после чего более грамотно провели успешный штурм, забросав нацистов ручными гранатами, подавив огнём стрелкового оружия и зачистив позиции, сообщают авторы Telegram-канала.

Координировать атакующие действия штурмовых групп помогал квадрокоптер. Боевики пытались отразить атаку, но это закончилось для них печально.

Ранее штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ в районе Кременной и напоили их чаем.