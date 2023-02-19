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Штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ и напоили их чаем

0:55
Силовые структуры

Сегодня на участке фронте Сватово-Кременная в районе балки Журавка в Луганской Народной Республике (ЛНР) штурмовые отряды 3-й мотострелковой дивизии вели тяжёлые бои за опорные пункты украинской армии. В этом же месте ВСУ пытались вчера и позавчера наступать. Об этом рассказал военный корреспондент "Старше Эдды" в своём Telegram-канале.

Штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ и напоили их чаем

Репортёр добавил, что в ходе одного жёсткого боя за опорник российские штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" сумели ворваться на позиции боевиков ВСУ и уничтожить личный состав. При этом двоих взяли в плен. Их отогрели и угостили чаем.

Комбат отряда "Чёрная Мамба" с позывным "Рубеж" призвал военных ВСУ приходить и сдаваться, напомнив, что они нужны дома своим семьям, детям и жёнам.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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