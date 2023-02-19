Сегодня на участке фронте Сватово-Кременная в районе балки Журавка в Луганской Народной Республике (ЛНР) штурмовые отряды 3-й мотострелковой дивизии вели тяжёлые бои за опорные пункты украинской армии. В этом же месте ВСУ пытались вчера и позавчера наступать. Об этом рассказал военный корреспондент "Старше Эдды" в своём Telegram-канале.
Репортёр добавил, что в ходе одного жёсткого боя за опорник российские штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" сумели ворваться на позиции боевиков ВСУ и уничтожить личный состав. При этом двоих взяли в плен. Их отогрели и угостили чаем.
Комбат отряда "Чёрная Мамба" с позывным "Рубеж" призвал военных ВСУ приходить и сдаваться, напомнив, что они нужны дома своим семьям, детям и жёнам.
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