Разведка Британии: Россия может объявить о взятии Бахмута 24 февраля

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия может объявить о взятии Бахмута (Артёмовска) 24 февраля независимо от положения дел на местах. Такое мнение высказали аналитики британской разведки, сообщает Telegram-канал украинского издания "Страна".

По словам экспертов, российские военные сейчас наступают в районе Угледара, Кременной и Артёмовска.

Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут взят к годовщине — независимо от реальности на местах, говорится в отчёте разведки Британии.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснил, почему вооружённые силы Украины (ВСУ) так вцепились в Бахмут.