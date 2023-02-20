Россия может объявить о взятии Бахмута (Артёмовска) 24 февраля независимо от положения дел на местах. Такое мнение высказали аналитики британской разведки, сообщает Telegram-канал украинского издания "Страна".
По словам экспертов, российские военные сейчас наступают в районе Угледара, Кременной и Артёмовска.
Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут взят к годовщине — независимо от реальности на местах, говорится в отчёте разведки Британии.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснил, почему вооружённые силы Украины (ВСУ) так вцепились в Бахмут.
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