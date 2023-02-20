На Берлинале прошла премьера документального фильма "Сверхдержава", который посвящён событиям на Украине. Актёр и кинорежиссёр Шон Пенн высказался после показа, заявив, что Запад не может допустить проигрыша Киева.
"Если вы представляете, что будет, если Россия победит, нам всем конец. Просто конец", — приводит слова актёра The Guardian.
Пенн считает, что Америке должно быть стыдно за то, что поставки оружия Украине не начались раньше. В фильме Владимир Зеленский высказал последнюю просьбу о помощи Запада: "Не ставьте меня в тупик".
"Я думаю, что совершенно ясно, что бы ни потребовалось, чтобы вывести американские войска оттуда (на Украину — Прим. ред.), в конечном итоге мы это сделаем. Так почему бы не сейчас?", — сказал Шон Пенн.
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