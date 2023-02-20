Американский актёр Шон Пенн призвал ВС США ввести войска на Украину уже сейчас

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Берлинале прошла премьера документального фильма "Сверхдержава", который посвящён событиям на Украине. Актёр и кинорежиссёр Шон Пенн высказался после показа, заявив, что Запад не может допустить проигрыша Киева.

"Если вы представляете, что будет, если Россия победит, нам всем конец. Просто конец", — приводит слова актёра The Guardian.

Пенн считает, что Америке должно быть стыдно за то, что поставки оружия Украине не начались раньше. В фильме Владимир Зеленский высказал последнюю просьбу о помощи Запада: "Не ставьте меня в тупик".

"Я думаю, что совершенно ясно, что бы ни потребовалось, чтобы вывести американские войска оттуда (на Украину — Прим. ред.), в конечном итоге мы это сделаем. Так почему бы не сейчас?", — сказал Шон Пенн.