Губернатор Старовойт: курские полицейские и дружинники переведены на усиленный режим работы

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что с понедельника, 20 февраля, пограничники, полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ, дружинники работают в усиленном режиме.

"Мы понимаем, что 23 и 24 февраля возможны теракты, диверсии и провокации", — подчеркнул российский чиновник во время оперативного совещания.

Также губернатор попросил руководителей районов и муниципалитетов оставаться на связи в эти дни.

Ранее Старовойт сообщил, что армия Украины обстреляла посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.