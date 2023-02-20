Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что с понедельника, 20 февраля, пограничники, полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ, дружинники работают в усиленном режиме.
"Мы понимаем, что 23 и 24 февраля возможны теракты, диверсии и провокации", — подчеркнул российский чиновник во время оперативного совещания.
Также губернатор попросил руководителей районов и муниципалитетов оставаться на связи в эти дни.
Ранее Старовойт сообщил, что армия Украины обстреляла посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.
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