Вслед за воздушными шарами, которые РФ стала использовать для выявления комплексов ПВО ВСУ, она может запускать беспилотные аэростаты. Они могут подлетать к цели и сбрасывать боевой заряд.
Об этом сообщил украинский авиаэксперт Константин Криволап.
"Только там надо поставить какое-то радиоуправляемое устройство, которое будет открывать замок и будет это дело сбрасывать в том месте, в котором надо сбрасывать. Вопрос в другом, что это же не управляемое устройство, это не беспилотник, ты его не направишь точно", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".
По его словам, есть и другие способы применения такого аэростата, или даже какого-то управляемого беспилотного дирижабля, который будет маневрировать и подходить к цели в заданное время в определённом месте, с сильным боезарядом.
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