Украинский авиаэксперт: Россия может применить на Украине дирижабли-камикадзе

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вслед за воздушными шарами, которые РФ стала использовать для выявления комплексов ПВО ВСУ, она может запускать беспилотные аэростаты. Они могут подлетать к цели и сбрасывать боевой заряд.

Об этом сообщил украинский авиаэксперт Константин Криволап.

"Только там надо поставить какое-то радиоуправляемое устройство, которое будет открывать замок и будет это дело сбрасывать в том месте, в котором надо сбрасывать. Вопрос в другом, что это же не управляемое устройство, это не беспилотник, ты его не направишь точно", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

По его словам, есть и другие способы применения такого аэростата, или даже какого-то управляемого беспилотного дирижабля, который будет маневрировать и подходить к цели в заданное время в определённом месте, с сильным боезарядом.