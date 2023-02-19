CNN: Китай приближается к тому, чтобы тайно предоставлять военную помощь России

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Китай приближается к тому, чтобы тайным образом предоставлять военную помощь Российской Федерации.

Об это сообщает американский телеканал CNN.

По словам издания, в Соединённых Штатах недавно начали замечать весьма “тревожные” тенденции, которые свидетельствуют о поддержке Пекином российских военнослужащих. Официальные лица, на которых ссылается телеканал, не стали подробно описывать разведывательные данные, которые описывают сдвиг в позиции КНР.

Ранее американское издание сообщало о наличии у США доказательств того, что компании Поднебесной продавали РФ нелетальные военные товары, к примеру, бронежилетов и шлемов.