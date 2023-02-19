Китай приближается к тому, чтобы тайным образом предоставлять военную помощь Российской Федерации.
Об это сообщает американский телеканал CNN.
По словам издания, в Соединённых Штатах недавно начали замечать весьма “тревожные” тенденции, которые свидетельствуют о поддержке Пекином российских военнослужащих. Официальные лица, на которых ссылается телеканал, не стали подробно описывать разведывательные данные, которые описывают сдвиг в позиции КНР.
Ранее американское издание сообщало о наличии у США доказательств того, что компании Поднебесной продавали РФ нелетальные военные товары, к примеру, бронежилетов и шлемов.
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