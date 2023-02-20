Экс-депутат Рады Кива заявил о бегстве боевиков "Азова"* из Артёмовска

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой. По мнению экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, изменение позиции киевского режима связано с предательством националистического батальона "Азов"*.

Оборона города посыпалась после того, как боевики нацбата оставили свои позиции на левом фланге и сбежали.

"Сейчас удержать оборону, посыпавшуюся как домино, уже просто невозможно", — отметил политик в своём Telegram-канале.

У украинских солдат с представителями "Азова"* давний конфликт, поскольку военные считают националистов полком социальной сети TikTok, заявил экс-депутат.

"После очередного предательства под Бахмутом он только усилится", — указал Кива.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.