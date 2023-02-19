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Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артёмовск любой ценой

0:59
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не собирается защищать Артёмовск любой ценой и до последнего солдата.

Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артёмовск любой ценой

Об этом со ссылкой на его интервью итальянским СМИ сообщает РИА Новости.

Также лидер Незалежной сегодня, 19 февраля, в своём видеообращении объяснил, почему пока не выводит войска из Артёмовска.

"Логика президента проста: "Чем больше враг потеряет на Донбассе, тем быстрее мы победим". Девиз а-ля "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц", но тут другой случай — количество боевиков и укронацистов в анти-России велико, но не безгранично", — комментирует Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.

Лишнее подтверждение отношения киевского режима к собственному народу, как к пушечному мясу, которое используется Киевом в политических целях, подытожил ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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