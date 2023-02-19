Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артёмовск любой ценой

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не собирается защищать Артёмовск любой ценой и до последнего солдата.

Об этом со ссылкой на его интервью итальянским СМИ сообщает РИА Новости.

Также лидер Незалежной сегодня, 19 февраля, в своём видеообращении объяснил, почему пока не выводит войска из Артёмовска.

"Логика президента проста: "Чем больше враг потеряет на Донбассе, тем быстрее мы победим". Девиз а-ля "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц", но тут другой случай — количество боевиков и укронацистов в анти-России велико, но не безгранично", — комментирует Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.

Лишнее подтверждение отношения киевского режима к собственному народу, как к пушечному мясу, которое используется Киевом в политических целях, подытожил ведущий Первого канала.