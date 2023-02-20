Мэр Шахтёрска проинформировал об экстренной эвакуации жителей пригорода Артёмовска

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас в срочном порядке проводится эвакуация жителей населённых пунктов в районе Артёмовска. Такой информацией поделился мэр Шахтерска в ДНР Александр Шатов.

Градоначальник уточнил, что вывезенные жители будут размещены во временном жилье в Шахтёрске, местные власти в данный момент ведут подготовку к этому, пишет ТАСС.

"Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам", — сообщил Шатов.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный предсказал, что ВСУ, находящимся в Артёмовске, скоро придётся срочно оттуда "выскакивать" из-за успешного наступления ВС РФ.