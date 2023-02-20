Мирошник: Зеленский ждал удобного случая, чтобы "слить" Артёмовск

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска несут колоссальные потери в Артёмовске, но президенту Владимиру Зеленскому нужен был удобный случай, чтобы сдать город. Об этом заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, глава киевского режима ждал встречи в Рамштайне.

"После визита Джо Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить", — указал Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он считает, что аналогичный сценарий развития событий будет в Краматорске и Славянске. Ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днём, подчеркнул Мирошник.