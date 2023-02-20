Украинские войска несут колоссальные потери в Артёмовске, но президенту Владимиру Зеленскому нужен был удобный случай, чтобы сдать город. Об этом заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, глава киевского режима ждал встречи в Рамштайне.
"После визита Джо Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить", — указал Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Он считает, что аналогичный сценарий развития событий будет в Краматорске и Славянске. Ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днём, подчеркнул Мирошник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.