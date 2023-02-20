Серия ФАБ: после сброса фугасной бомбы на "Азовсталь" образовалась воронка радиусом 80 метров

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ещё в боях за "Азовсталь" в Мариуполе после удара ВС РФ трёхтонной фугасной авиационной бомбой (ФАБ) образовалась воронка 80 метров в диаметре и 20 метров глубиной. Так и теперь после авиаудара ФАБ-500 по позициям украинских боевиков в Авдеевке не осталось "ничего живого". Подробнее о возможностях данных боеприпасов пишет издание iReactor.

Например, ФАБ-500 это самая слабая авиабомба из семейства, которая предназначена для поражения наземных целей, военно-промышленных и энергетических объектов, железнодорожных узлов и живой силы противника. Вес снаряда 500 килограммов, рабочая высота от 570 до 12000 метров, а скорость полёта от 500 до 1900 км/ч.

На вооружении российской армии находятся более мощные ФАБ-1500, ФАБ-2500ТС и ФАБ-5000. Комбинированное разрушительное действие в эпицентре достигается за счёт поражающего действия осколков, звуковой волны и сейсмического проявления взрыва, пишет издание.