Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Иванополье, Торецке

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают поражать цели на территории Украины. "Военное обозрение" сообщает, что армия РФ нанесла удары по целому ряду объектов, расстояние от которых до динамичной линии фронта в последние несколько недель сильно сократилось.

Прогремели взрывы в оккупированном ВСУ Славянске ДНР. Также ВС РФ нанесли удары по объектам противника в селе Иванополье, который является ближайшим южным пригородом Константиновки.

Русская армия поразила цели в Торецке, территориально относящемуся к Бахмутскому району. Населённый пункт расположен в нескольких километрах юго-восточнее Иванополья.