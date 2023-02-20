Вооружённые силы России продолжают поражать цели на территории Украины. "Военное обозрение" сообщает, что армия РФ нанесла удары по целому ряду объектов, расстояние от которых до динамичной линии фронта в последние несколько недель сильно сократилось.
Прогремели взрывы в оккупированном ВСУ Славянске ДНР. Также ВС РФ нанесли удары по объектам противника в селе Иванополье, который является ближайшим южным пригородом Константиновки.
Русская армия поразила цели в Торецке, территориально относящемуся к Бахмутскому району. Населённый пункт расположен в нескольких километрах юго-восточнее Иванополья.
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