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Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Иванополье, Торецке

0:44
Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают поражать цели на территории Украины. "Военное обозрение" сообщает, что армия РФ нанесла удары по целому ряду объектов, расстояние от которых до динамичной линии фронта в последние несколько недель сильно сократилось.

Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Иванополье, Торецке

Прогремели взрывы в оккупированном ВСУ Славянске ДНР. Также ВС РФ нанесли удары по объектам противника в селе Иванополье, который является ближайшим южным пригородом Константиновки.

Русская армия поразила цели в Торецке, территориально относящемуся к Бахмутскому району. Населённый пункт расположен в нескольких километрах юго-восточнее Иванополья. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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