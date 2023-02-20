РВ: войска ВС РФ готовятся бросить в бой силы под Авдеевкой на Донецком направлении

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию на Украине. Военкоры "Русской Весны", ссылаясь на украинские источники, сообщили об "адских боях" в районе Авдеевки.

В вечерней сводке новостей Генштаб ВСУ заявил, что войска киевского режима находятся под серьёзным огневым давлением ВС РФ в районе ряда населённых пунктов. Среди них Весёлое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и другие.

Украинская разведка сообщает о переброске командованием российской армии сил на Донецкое направление.

"Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов. В настоящий момент уже 190", — докладывают военкоры со ссылкой на ГШ ВСУ.

Глава оккупационной Авдеевской ВГА Виталий Барабаш полагает, что армия России перейдёт в масштабное наступление в районе Авдеевки в годовщину спецоперации.