Вооружённые силы России продолжают спецоперацию на Украине. Военкоры "Русской Весны", ссылаясь на украинские источники, сообщили об "адских боях" в районе Авдеевки.
В вечерней сводке новостей Генштаб ВСУ заявил, что войска киевского режима находятся под серьёзным огневым давлением ВС РФ в районе ряда населённых пунктов. Среди них Весёлое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и другие.
Украинская разведка сообщает о переброске командованием российской армии сил на Донецкое направление.
"Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов. В настоящий момент уже 190", — докладывают военкоры со ссылкой на ГШ ВСУ.
Глава оккупационной Авдеевской ВГА Виталий Барабаш полагает, что армия России перейдёт в масштабное наступление в районе Авдеевки в годовщину спецоперации.
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