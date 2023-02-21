В Сети появились кадры первого выстрела боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из танка "Леопард" на полигоне в немецком Мюнстере. Кадры опубликовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.
В коротком ролике немецкий танк Leopard движется по грунтовой дороге и стреляет на ходу куда-то вдаль. Поражения цели при этом не зафиксировано.
Ранее вчера военный эксперт Ян Гагин отметил, что тяжёлые немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" не везде пройдут, а своим ходом до линии боевого соприкосновения точно не доедут. Все передвижения техники будут отслеживать российские военные и уничтожать её ещё до подхода на линию боевого соприкосновения, заключил он.
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