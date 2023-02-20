Гагин: российские военные объявят охоту на "Леопарды" и "Абрамсы" в зоне СВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танки, которые страны Запада пообещали поставить Украине, усилят противника, если только доберутся до фронта. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с ТАСС.

Военный эксперт отметил, что немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" — это габаритная и тяжёлая техника, которая не везде пройдёт, а своим ходом до линии боевого соприкосновения они точно не доедут, везти их будет танковоз. Такого количества танковозов и тягачей на Украине нет, добавил собеседник издания.

По его словам, всё передвижения будут отслеживаться российскими военными, а техника будет уничтожаться ещё до подхода на линию боевого соприкосновения.

Если же танки и бронемашины всё-таки доберутся до ЛБС, они будут уже получать огневое поражение от бойцов ВС РФ на месте, считает эксперт.

"Как показала практика, сейчас мы успешно уничтожаем любые цели. Это просто станет предметом охоты и делом чести — сжечь американский или немецкий танк с крестами", — заключил советник.