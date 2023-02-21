Киев воспринимает зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в качестве важной площадки для тренировок украинских военных.
По информации Agence France-Presse, вблизи Чернобыльской АЭС был замечен армейский грузовик Вооружённых сил Украины (ВСУ), перевозящий зенитные орудия и танк. Отмечается, что программы подготовки украинских солдат организованы всего в 15 километрах от белорусской границы.
"Для ВСУ зона отчуждения стала важной тренировочной площадкой", — сказано в Twitter* агентства.
Как отмечает AFP, украинские солдаты изучают тактику нападения, а также отрабатывают полученные знания на практике. В публикации подчёркивается, что практически все военнослужащие, переброшенные в район Чернобыля, ранее не умели профессионально вести боевые действия.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.