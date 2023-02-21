AFP: зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала важной тренировочной площадкой ВСУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев воспринимает зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в качестве важной площадки для тренировок украинских военных.

По информации Agence France-Presse, вблизи Чернобыльской АЭС был замечен армейский грузовик Вооружённых сил Украины (ВСУ), перевозящий зенитные орудия и танк. Отмечается, что программы подготовки украинских солдат организованы всего в 15 километрах от белорусской границы.

"Для ВСУ зона отчуждения стала важной тренировочной площадкой", — сказано в Twitter* агентства.

Как отмечает AFP, украинские солдаты изучают тактику нападения, а также отрабатывают полученные знания на практике. В публикации подчёркивается, что практически все военнослужащие, переброшенные в район Чернобыля, ранее не умели профессионально вести боевые действия.

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