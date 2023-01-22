CNN: ВСУ проводят тренировки в Припяти и штурмуют заброшенные здания

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тренировки своих войск в Припяти. В них украинское командование отрабатывает штурм заброшенных зданий и задействует советские танки Т-72. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Украинские военные проводят часть своих тренировок в покинутом жителями после чернобыльской ядерной катастрофы городе Припять. Об этом рассказали журналисты телеканала CNN в своём репортаже.

Они отметили, что наземные войска там тренируются штурмовать пустые здания, а устаревшие танки Т-72 "стреляют в туман".

По словам репортёров, командование вооружённых сил Украины (ВСУ) "прочёсывает" другие страны бывшего советского блока в поиске запчастей для этих танков. Об их нехватке заявляли ранее представители киевского режима.