Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тренировки своих войск в Припяти. В них украинское командование отрабатывает штурм заброшенных зданий и задействует советские танки Т-72. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Украинские военные проводят часть своих тренировок в покинутом жителями после чернобыльской ядерной катастрофы городе Припять. Об этом рассказали журналисты телеканала CNN в своём репортаже.
Они отметили, что наземные войска там тренируются штурмовать пустые здания, а устаревшие танки Т-72 "стреляют в туман".
По словам репортёров, командование вооружённых сил Украины (ВСУ) "прочёсывает" другие страны бывшего советского блока в поиске запчастей для этих танков. Об их нехватке заявляли ранее представители киевского режима.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.