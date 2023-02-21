Corriere Della Sera: Италия допускает поставки ракет дальнего радиуса действия на Украину

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководство Италии не исключает возможность поставок ракет дальнего радиуса действия киевскому режиму. Об этом пишет Corriere Della Sera.

По информации издания, сейчас итальянские власти обсуждают предоставление новой техники Украине с западными лидерами. В статье сказано, что Рим вряд ли передаст Киеву истребители, но может обеспечить ВСУ беспилотниками и ракетами.

"Не исключаются поставки ракет дальнего радиуса действия. Вот это будет поворот, если всё подтвердится", — отмечается в публикации.

Авторы материала также напомнили, что украинские солдаты проходят курсы боевой подготовки в Италии. Как пояснили обозреватели, предпосылок для завершения конфликта пока не наблюдается.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Китай должен сыграть ключевую роль в мирном урегулировании украинского вопроса.