Руководство Италии не исключает возможность поставок ракет дальнего радиуса действия киевскому режиму. Об этом пишет Corriere Della Sera.
По информации издания, сейчас итальянские власти обсуждают предоставление новой техники Украине с западными лидерами. В статье сказано, что Рим вряд ли передаст Киеву истребители, но может обеспечить ВСУ беспилотниками и ракетами.
"Не исключаются поставки ракет дальнего радиуса действия. Вот это будет поворот, если всё подтвердится", — отмечается в публикации.
Авторы материала также напомнили, что украинские солдаты проходят курсы боевой подготовки в Италии. Как пояснили обозреватели, предпосылок для завершения конфликта пока не наблюдается.
Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Китай должен сыграть ключевую роль в мирном урегулировании украинского вопроса.
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