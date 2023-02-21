Самое горячая точка на Луганском направлении — в районе Кременной. На данный момент в регионе идёт активная фаза боевых действий. Об этом заявил назначенный Киевом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, группировка ВСУ пытается удержать оборону. Однако российские войска стянули под Кременную максимальное количество средств и установили мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые мешают работе украинских дронов.
"Из трёх направлений — Белогоровка, Кременная и Сватово, — Кременная является самым сложным. Но всё нормально, держим оборону", — заявил Гайдай в эфире Апостроф TV.
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