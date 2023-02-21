В Сети появились кадры уничтожения бронетранспортёра БТР-4 украинской армии из противотанкового ракетного комплекса.
"Боевики ВСУ выехали на неположенное место, были засечены и оштрафованы", — отмечается в Telegram-канале "Работайте, братья".
По данным военных корреспондентов, бойцы группировки "Отважные" обнаружили бронемашину и уничтожили её точным выстрелом. После удара бронетранспортёр ВСУ загорелся.
Украинский БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. Киев пытался продать свои машины за рубеж, однако заказчики отказались приобретать технику из-за низкого качества.
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