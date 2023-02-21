Россия будет аккуратно и последовательно решать задачи в рамках проведения спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что выступает с посланием в рубежное для страны время. Как пояснил глава государства, Донбасс ждал помощи со стороны России, поэтому было решено начать СВО.
"Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", — отметил Путин.
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