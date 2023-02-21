Путин: Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи в ходе СВО

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия будет аккуратно и последовательно решать задачи в рамках проведения спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что выступает с посланием в рубежное для страны время. Как пояснил глава государства, Донбасс ждал помощи со стороны России, поэтому было решено начать СВО.

"Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", — отметил Путин.