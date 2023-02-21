Бойцы РФ готовы к выполнению любых задач, чтобы организовать парад Победы 9 мая в украинской столице. Об этом заявил лейтенант Денис Скакуновский, участвующий в спецоперации.
По его словам, российские военнослужащие ждут послания президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Он подчеркнул: если глава государства даст какую-либо команду, солдаты РФ обязательно приступят к её выполнению.
"И сами хотим к 9 мая закончить и провести в Киеве парад", — отметил лейтенант в беседе с РИА Новости.
При этом Скакуновский добавил, что у российских бойцов ещё очень много работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени.
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