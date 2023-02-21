Участник СВО Скакуновский: военные РФ готовы к любым задачам и параду в Киеве 9 мая

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ готовы к выполнению любых задач, чтобы организовать парад Победы 9 мая в украинской столице. Об этом заявил лейтенант Денис Скакуновский, участвующий в спецоперации.

По его словам, российские военнослужащие ждут послания президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Он подчеркнул: если глава государства даст какую-либо команду, солдаты РФ обязательно приступят к её выполнению.

"И сами хотим к 9 мая закончить и провести в Киеве парад", — отметил лейтенант в беседе с РИА Новости.

При этом Скакуновский добавил, что у российских бойцов ещё очень много работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени.