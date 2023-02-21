Президент России Владимир Путин поручил начать массовое производство передовых военных разработок. Он подчеркнул, что эти работы уже ведутся, темпы производства увеличиваются.
"На наших заводах трудятся и опытные, и молодые специалисты, нацеленные на прорыв, верные традициям русских оружейников — сделать всё для победы", — заявил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.