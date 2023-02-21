Путин поставил задачу начать массовое производство военных разработок

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин поручил начать массовое производство передовых военных разработок. Он подчеркнул, что эти работы уже ведутся, темпы производства увеличиваются.

"На наших заводах трудятся и опытные, и молодые специалисты, нацеленные на прорыв, верные традициям русских оружейников — сделать всё для победы", — заявил он.